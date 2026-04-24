El gobierno británico salió a responder con firmeza a Donald Trump luego de que se conociera un informe interno del Pentágono que sugería revisar el apoyo histórico de Estados Unidos al reclamo del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

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El primer ministro británico, Keir Starmer, ratificó la postura de Londres y dejó en claro que la soberanía del archipiélago “corresponde al Reino Unido”, en medio de la creciente tensión diplomática con Washington.

Según reveló la agencia Reuters y replicaron medios británicos como The Sun, el documento interno del Pentágono analiza distintas represalias contra aliados de la OTAN que no respaldaron la ofensiva militar estadounidense en Irán.

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Entre las medidas en estudio, figuraría revisar el apoyo diplomático norteamericano a determinados territorios de ultramar europeos, entre ellos las Islas Malvinas.

Desde Downing Street, voceros oficiales remarcaron que la posición británica “es histórica y no cambió”, y subrayaron que el derecho de autodeterminación de los isleños “es prioritario”.

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La polémica generó una fuerte reacción en el Reino Unido. Dirigentes opositores y exmilitares cuestionaron la postura de Trump y advirtieron sobre el impacto que podría tener en la histórica alianza entre ambos países.

El episodio suma un nuevo capítulo al deterioro de la relación entre Starmer y Trump, marcada por diferencias en torno a la guerra con Irán y el rol de los aliados dentro de la OTAN.

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