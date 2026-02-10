La inflación de enero fue del 2,9%, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un índice levemente superior al de diciembre cuando se había registrado un 2,8%.

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba interanual del 32,4%. La división con mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 4,7%, seguida por Restaurantes y hoteles, que subió 4,1%.

Además, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual a nivel regional, impulsada principalmente por las subas en Carnes y derivados y en Verduras, tubérculos y legumbres.

Las divisiones que mostraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación, con un incremento de 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que registró una baja de 0,5%.

Por categorías, los precios Estacionales encabezaron el aumento con un 5,7%, seguidos por el IPC núcleo, con una suba del 2,6%, y los precios Regulados, con un incremento del 2,4%.

Fuente: con información de Noticias Argentinas