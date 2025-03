Punzante como siempre, el dirigente peronista Guillermo Moreno insistió con su postura de que el Gobierno de Javier Milei, “dentro de la ley, del orden”, se tiene que terminar “cuanto antes”. Y mientras continúa con su objetivo de reorganizar el PJ, aseguró que esa fuerza política se impondrá en las elecciones legislativas de este año: “No hay gorila con billetera vacía. Quieren que vuelva el peronismo. Les vamos a llenar la billetera y vuelven a ser gorilas conformes”.

Con una mirada puertas adentro de su partido diferente a la que se impuso en los últimos años a partir de la injerencia de Cristina Fernández, Moreno aseguró que “con los conservadores siempre tuvimos un vínculo estrecho: conservadores que tienen que ver con la causa nacional, que de alguna manera revindican la patria”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, el dirigente afirmó que el peronismo tuvo siempre una relación “distante” con el progresismo: “Ellos conforman la Unión Democrática con Braden, que era un cuasi marxista, que es el que se opone a Perón. Y de alguna manera ya en la década del 70, pero sobre todo en los 80’s, empezamos a tener un vínculo más estrecho. En las postrimerías de la Presidencia de Cristina irrumpen en el gobierno. Lo tenías a Forster, todo esos muchachos de Carta Abierta, el propio Kicillof”.

Ante esto, Moreno resaltó que “el peronismo es muy generoso, es esa familia que siempre hay un plato de comida más, pero resulta que de ofrecerle un plato de comida después se empiezan a sentar en la cabecera de la mesa y empiezan a mandar. Y ahí empezaron a definir las políticas y esa década perdida. Básicamente los dos años de Kicillof y los cuatro de Alberto tienen que ver con ese progresismo que no resuelve los problemas de Hispanoamérica de ninguna manera, piensan mal igual que los neoliberales”.

El dirigente peronista hizo una curiosa mención a la ponderada Escuela Austríaca de Milei. “La Escuela Austríaca, que es la economía de los banqueros, tiene la virtud que la defienden los neoliberales y los progresistas: la defiende Margaret Thatcher, o Bush, pero también Felipe González, que son los que hicieron del Consenso de Washington. Ahora cambió el mundo, esa globalización se terminó, vino el nacionalismo. Ahí lo tenés al Papa, lo tenés a Putin, lo tenés a Trump. Es un mundo muy favorable para el peronismo”.

Tras calificar a Milei como “chapita, que es un término que entendemos todos, no hablo de trastornado”, el ex funcionario kirchnerista aseguró que “el Presidente no está en condiciones de gobernar, ni él ni su equipo, sobre todo el de economía”. Y profundizó: “Se tiene que ir cuanto antes, dentro de la ley, del orden. Creo que no hay otra alternativa que se arme una Asamblea Legislativa. Son un mamarracho gobernando. Están mal muchachos, no están aptos para gobernar”.

Y agregó: “No saben economía, no saben. Entonces están llevando el país a un lugar espantoso. Que la política lo tiene que solucionar antes del final. Esto no es 2001… ¡es muchísimo más grave que el 2001! Estaban apostando todo a que les saliera el decreto que les permite negociar con el Fondo Monetario, vulnerando el espíritu del legislador. Pero no hago cuestión en eso. Ya tienen su decreto. ¿Qué pasó con los mercados? ¿Hay un boom? ¿Qué pasó con los bonos argentinos, las acciones? Esta es la realidad de la economía, estos muchachos te están llevando un lugar que cuando vos estés en ese lugar te vas a acordar de esta conversación y te vas a haber querido morder la lengua antes de decir, ‘ojalá que termine su mandato’”.

MAR DEL PLATA

En el armado que va realizando Moreno dentro del peronismo, obviamente que Mar del Plata ocupa un lugar estratégico. Y el dirigente piensa algunos cambios de la ciudad que acompañan cambios con los que no coincide. “Chapadmalal tenía que ver con lo popular porque iban las colonias de vacaciones. Ahora se transformó y es lo mismo que fue aconteciendo con el progresista. Ahora son todos progresistas, pero con tarjeta de crédito, oro y todas esas cosas. Son muy progres, pero todos llenos de plata. Los que seguimos pensando las cosas como son, somos los peronistas”, resaltó.

Tras asegurar que los números de pobreza e inflación no refleja la realidad del país, porque “la metodología no está actualizada, hace veinte años que está sin actualizar”, Moreno ironizó respecto de los que se quejaban de la inflación en el Gobierno anterior “y ahora festejan un 24%”.

En torno a la inflación, el dirigente peronista manifestó que “la Argentina es una economía bimonetaria. Vos tenés que controlar la inflación en las dos monedas. Porque no tiene ninguna gracia que vos me digas que me bajaste la inflación, entre comillas, al 2,4% y tuviste inflación récord en dólares”. Y allí retomó su idea sobre la ciudad: “¿Qué le está pasando a Mar de Plata en este momento? Que tuvo récord de inflación en dólares. Entonces, entre ir a Florianópolis e ir a Mar de Plata, estuvo claro. Entre los pulóveres de Mar de Plata y los pulóveres chinos estuvo claro”.

“La inflación en dólares es récord mundial. Y por eso Mar de Plata está como está. Y si esto continúa unos meses más y llegás al invierno ¿de qué van a vivir los marplatenses? Si este pibe sigue, no queda aparato productivo. Pero especialmente en esta ciudad, que es una ciudad que vive del turismo, de la pesca, de la construcción, de lo textil. Una ciudad extraordinaria que es un ejemplo para la Argentina”, remarcó.

Por eso, para Moreno, está claro que las elecciones legislativas las gana el peronismo: “Porque no hay gorila con billetera vacía. Todos los gorilas tienen la billetera vacía, te paran en la calle y te dicen ‘Moreno, ¿cuándo vuelven?’. Quieren que vuelva el peronismo. Les volvemos a llenar la billetera y vuelven a ser gorilas conformes. Ahora son gorilas disconformes. Y lo va a hacer el peronismo, porque los únicos que llenamos la billetera en la Argentina, finalmente, somos los peronistas. Incluso, y especialmente te diría, de todos aquellos que hablan mal del peronismo”.