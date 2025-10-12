Javier Milei viajará este lunes a Estados Unidos para mantener una reunión bilateral con su par norteamericano, Donald Trump, en la Casa Blanca. El encuentro está previsto para el martes y busca consolidar la alianza estratégica entre ambos gobiernos.

La comitiva presidencial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli. En Washington los esperan el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Según se informó, la reunión se desarrollará en el Salón Oval e incluirá también un encuentro entre los equipos económicos para avanzar en los detalles del auxilio financiero anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El funcionario estadounidense garantizó que la administración republicana “hará lo necesario” para apoyar al gobierno libertario.

El plan de asistencia norteamericana contempla un swap de monedas por 20.000 millones de dólares, un crédito adicional y la posible compra de bonos de deuda argentina. Aunque el equipo económico ya viajó a Washington días atrás, el Gobierno mantiene reserva sobre los términos del acuerdo.

Este será el decimotercer viaje de Milei a Estados Unidos desde su asunción, en el marco de una política exterior centrada en estrechar la relación con Washington. La delegación se alojará en Blair House, la residencia oficial destinada a jefes de Estado visitantes.

El encuentro con Trump se da en un momento clave para el Gobierno argentino, que busca respaldo internacional antes de las elecciones legislativas y en medio de negociaciones con organismos multilaterales de crédito.

Fuente: Dib