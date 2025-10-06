La Libertad Avanza relanzará su campaña para las elecciones de octubre en Mar del Plata tras la declinación de la candidatura de José Luis Espert en medio del escándalo por sus vínculos con Fred Machado, acusado de fuertes vínculos con el narcotráfico,

Este martes se llevará una actividad en la que participarán el presidente Javier Milei junto a Diego Santilli, la nueva cara de la campaña, Guillermo Montenegro y Alegrando Carrancio. La hora del encuentro será a las 18 en la zona de Güemes, según detallaron los referentes del partido.

El encuentro se da en un contexto de renovación, tras la renuncia oficial de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires. En sus redes sociales publicó un comunicado en el que sostuvo que "por la Argentina doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”.

Asimismo, señaló que el escándalo por sus vínculos con el empresario "es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

Días atrás, el economista había asegurado que su relación con Machado se debían a trabajos como consultor de forma independiente. Por este motivo, había recibido un pago de 200 mil dólares.

Tras el anuncio, el Presidente Javier Milei publicó un mensaje en X (ex Twitter) en el que determinó: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. La Argentina siempre está por encima de las personas.”

Al final Milei agregó que “garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros” y concluyó: “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede.”

