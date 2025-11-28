El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó este jueves que el presidente Javier Milei resolvió suspender el viaje que tenía programado a Washington DC para asistir al sorteo del Mundial de fútbol, previsto para el 5 de diciembre.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Adorni indicó que “el Presidente de la Nación decidió no concretar el viaje destinado a presenciar el sorteo del Mundial”.

La decisión se produce en un contexto de tensión con la Asociación del Fútbol Argentino, justo cuando la selección argentina será cabeza de serie y conocerá a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026.

En los últimos días, Milei publicó mensajes en apoyo a Estudiantes de La Plata, en medio del conflicto entre Claudio Tapia y Juan Sebastián Verón, titular del club platense. “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”, expresó el Presidente en X, acompañado por una camiseta albirroja.

