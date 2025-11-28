El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial en Washington
Manuel Adorni confirmó la decisión del Presidente.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó este jueves que el presidente Javier Milei resolvió suspender el viaje que tenía programado a Washington DC para asistir al sorteo del Mundial de fútbol, previsto para el 5 de diciembre.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), Adorni indicó que “el Presidente de la Nación decidió no concretar el viaje destinado a presenciar el sorteo del Mundial”.
La decisión se produce en un contexto de tensión con la Asociación del Fútbol Argentino, justo cuando la selección argentina será cabeza de serie y conocerá a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026.
En los últimos días, Milei publicó mensajes en apoyo a Estudiantes de La Plata, en medio del conflicto entre Claudio Tapia y Juan Sebastián Verón, titular del club platense. “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”, expresó el Presidente en X, acompañado por una camiseta albirroja.
