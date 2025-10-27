El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este domingo un intento de "golpe de Estado" impulsado por lo que calificó como "una alianza criminal" entre la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana, a quienes acusó de querer "hundir a Guatemala en el autoritarismo, la corrupción y la impunidad".

El juez Fredy Orellana "tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras e intenta forzar al Tribunal Supremo Electoral a distorsionar los resultados de las elecciones de 2023, motivando la destitución inconstitucional de un alcalde, de 23 diputados electos por el Movimiento Semilla, de la vicepresidenta de la República y de su presidente", afirmó el mandatario en cadena nacional.

Arévalo aseguró que ambos funcionarios "han creado un contexto de terror" mediante procesos judiciales ilegítimos y denunció que "este macabro procedimiento tiene en prisión a ciudadanos honestos" como autoridades indígenas, abogados y periodistas que defendieron la democracia.

"Porras, Orellana y sus demás patéticos conspiradores quieren hundir a Guatemala... El objetivo de los golpistas es perpetuar la impunidad de los ladrones del dinero de todos, de los narcotraficantes y de sus aliados políticos", declaró.

El jefe de Estado señaló que la ofensiva judicial pretende "impedir el rescate de las instituciones democráticas y crear condiciones para corromper los procesos de elección de órganos de justicia en 2026 y las elecciones de 2027".

Arévalo anunció que solicitó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), sustentada en la Carta Democrática Interamericana, para denunciar ante el continente "las graves amenazas a nuestra Constitución y nuestra democracia".

"No podemos permitir que un juez como Fredy Orellana siga atentando contra la voluntad popular. Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que proceda a su inmediata destitución", expresó, exhortando además a la Corte de Constitucionalidad a garantizar la protección de los resultados electorales de 2023.

Finalmente, convocó a todos los sectores del país a la unidad nacional: "Este es un momento histórico. Lo que está en juego no es un gobierno ni un partido, sino el cimiento de la democracia y el respeto a la voluntad del pueblo", aseguró.

Fuente: NA