En medio de un nuevo paro de pilotos y aeronavegantes que afecta a unos 150 vuelos de Aerolíneas Argentinas y a más de 15.000 pasajeros en Aeroparque y Ezeiza, el presidente de la compañía, Fabián Lombardo, afirmó que la medida de fuerza que rige hasta las 14 “perjudica el futuro de la compañía” y cuestionó a los gremios por hacer “pedidos desubicados”.

“Es una conducta que no entendemos. Tuvimos 15 días de asambleas donde principalmente el gremio de pilotos a través de su cabeza que es Pablo Biró las establecía, nosotros programábamos y después la cambiaban”, se quejó el titular de Aerolíneas Argentinas en diálogo con radio Mitre.

“Nuestro objetivo es proteger al pasajero. Hoy hay 150 vuelos afectados y 15.000 pasajeros afectados. Tenemos personas para atender a los pasajeros, pero con tantos no dan abasto. El problema es de los gremios, no pueden hacer este paro salvaje. No están entendiendo que la Argentina ha cambiado”, afirmó Lombardo.

Lombardo manifestó que están en una situación de paritarias y sostuvo que lops gremios “ahora salen con pedidos totalmente desubicados” de recomposición salarial.

“Piden 70% de incremento. Los pilotos acá tienen salarios adecuados y beneficios enormes para ellos que no existen en la industria. No están entendiendo. Esto era una negociación que la estábamos llevando adelante e intempestivamente salieron con este paro”, manifestó el funconario.

Según detalló, un piloto gana entre 3 y 10 millones de pesos, y el salario promedio es $5 millones. “Ellos piden entre 25 y 70. La empresa ofrece aproximadamente un 11%. La diferencia es bastante importante. Eso es lo que puede pagar en el contexto en el que está la empresa”.

El presidente de Aerolíneas dio a concoer algunos de los beneficios de los pilotos, como “billetes en clase ejecutiva para ellos y sus familias garantizados, eso es el equivalente a que la empresa tiene que ofrecer 5000 boletos anuales que son 20 millones de dólares”. “Los pasan a buscar por la casa, tienen mayores vacaciones a lo permitido en la reglamentación aeronáutica, no trabajan en su cumpleaños”, enumeró.

“Para nosotros no tiene ninguna lógica [el paro], nunca se cerraron las conversaciones para un acuerdo. Perjudican a la compañía. Estamos haciendo quedar mal a la empresa con sus pasajeros que son el combustible para seguir creciendo. No es el camino que estamos buscando y Biró tiene que entender que la situación ha cambiado y que la empresa debe seguir su curso”, continuó.

En ese sentido, Lombardo cruzó a Pablo Biró, el histórico sindicalista del gremio aeronáutico APLA: “Tiene que entender que la situación ha cambiado y que la compañía debe seguir su curso y volando como debe volar”.

“La mesa de diálogo siempre está abierta. Esperamos que recapaciten, acepten lo propuesto y no sigan esta medida que afecta el futuro de la compañía”, apuntó.

Además, Lombardo se refirió a la posibilidad de privatizar Aerolíneas, como lo desea el gobierno de Javier Milei. “El Gobierno ha definido que esa es la política. Nosotros tenemos como misión llevar a la compañía para que pueda ser privatizada”, sostuvo y aseguró que la compañía “ha mejorado en un 73%”.

Sobre la reducción de la planta de empleados mediante un programa de retiros voluntarios y las prejubilaciones, Lombardo informó que “cuando comenzamos había 11.926 empleados y hoy somos 10.500; a fin de año vamos a ser 10.400. Todo esto hace a la búsqueda de mayor eficiencia y mejores resultados”.

Para mejorar los resultados de la empresa, Lombardo dijo que apunta a “la reducción de costos, la disminución de las rutas no rentables... queremos trabajar fuertemente en las inversiones para el año que viene, no pedirle plata al Estado. Queremos que los aviones tengan wifi y mejorar la clase ejecutiva de los Airbus-A330″.

Fuente: TN.