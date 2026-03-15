La interna del Partido Justicialista bonaerense cerró este domingo tras una jornada electoral en la que afiliados votaron en 16 distritos de la provincia de Buenos Aires para elegir a sus autoridades partidarias locales. Tras el cierre de las mesas comenzó el recuento de votos.

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Según datos partidarios, más de 129.000 afiliados estaban habilitados para votar en 155 mesas distribuidas en distintos establecimientos educativos. Las elecciones se realizaron en municipios donde no hubo acuerdos de unidad dentro del peronismo.

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La disputa interna refleja tensiones entre distintos sectores del partido, especialmente entre el espacio que responde al gobernador Axel Kicillof y dirigentes vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos el diputado Máximo Kirchner.

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Los comicios se realizaron en distritos como Morón, General Pueyrredón, Tres de Febrero, San Nicolás, Junín, Balcarce y Tornquist, entre otros, donde el peronismo busca ordenar su estructura territorial y definir el liderazgo partidario en cada municipio.

Los resultados de estas internas serán clave para el reacomodamiento político dentro del peronismo bonaerense de cara a los próximos desafíos electorales en la provincia.

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