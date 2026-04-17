El precio del petróleo registró una fuerte caída en los mercados internacionales luego del anuncio de Irán sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, en medio de una tregua parcial en Medio Oriente.

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La baja fue inmediata: el crudo llegó a caer cerca de un 10% en pocos minutos, reflejando el alivio de los inversores ante la posibilidad de que se normalice el flujo de exportaciones energéticas.

Este paso marítimo es clave para el comercio global, ya que por allí circula cerca del 20% del petróleo mundial, por lo que cualquier interrupción o reapertura impacta de forma directa en los precios.

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Durante las últimas semanas, el conflicto en la región y las restricciones al tránsito habían generado temores de escasez y empujado los valores del crudo al alza. Sin embargo, la decisión de permitir nuevamente la circulación de buques comerciales cambió rápidamente las expectativas del mercado.

De todos modos, los analistas advierten que la situación sigue siendo frágil. La continuidad de la apertura depende de que se sostenga la tregua y de que no haya nuevos episodios de tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel.

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