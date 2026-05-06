El precio del petróleo registró una fuerte caída este miércoles y perforó el umbral de los US$100, en un contexto de reacción positiva de los mercados globales tras un anuncio del expresidente estadounidense Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz.

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El crudo se ubicaba en torno a los US$97, con una baja superior al 10%, mientras que el barril WTI —referencia en Estados Unidos— retrocedía casi 11% y cotizaba en US$91,98.

En paralelo, el gas natural para entrega en junio operaba por debajo de los US$3, consolidando una tendencia bajista en el sector energético.

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Con este escenario, las principales bolsas europeas abrieron la jornada con subas generalizadas. Frankfurt avanzaba 2,65%, París 3,35%, Madrid 2,79% y Londres 2,54%, mientras que el índice Euro Stoxx 50 trepaba cerca de 3%.

En la misma línea, los futuros de Wall Street anticipaban una rueda positiva: el Dow Jones subía 1%, el S&P 500 avanzaba 0,83% y el Nasdaq registraba un alza del 1,4%.

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El impacto también alcanzaba a los activos argentinos en el exterior. Los bonos soberanos mostraban subas de hasta 1,6% en el premarket, mientras que el riesgo país se ubicaba en 554 puntos básicos.

En Asia, los mercados ya habían cerrado con resultados positivos: el Nikkei de Tokio ganó 0,38%, Shanghái 1,17% y el Hang Seng de Hong Kong 1,22%.

La reacción de los mercados se dio luego de que Trump anunciara la suspensión de la escolta militar a buques en el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el comercio global de energía.

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Fuente: TN