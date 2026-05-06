El petróleo cae por debajo de los US$100 y repuntan las bolsas tras un anuncio de Trump
La suspensión de la escolta militar de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz generó alivio en los mercados internacionales. El crudo bajó con fuerza y las principales bolsas operan en alza.
El precio del petróleo registró una fuerte caída este miércoles y perforó el umbral de los US$100, en un contexto de reacción positiva de los mercados globales tras un anuncio del expresidente estadounidense Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz.
El crudo se ubicaba en torno a los US$97, con una baja superior al 10%, mientras que el barril WTI —referencia en Estados Unidos— retrocedía casi 11% y cotizaba en US$91,98.
En paralelo, el gas natural para entrega en junio operaba por debajo de los US$3, consolidando una tendencia bajista en el sector energético.
Con este escenario, las principales bolsas europeas abrieron la jornada con subas generalizadas. Frankfurt avanzaba 2,65%, París 3,35%, Madrid 2,79% y Londres 2,54%, mientras que el índice Euro Stoxx 50 trepaba cerca de 3%.
En la misma línea, los futuros de Wall Street anticipaban una rueda positiva: el Dow Jones subía 1%, el S&P 500 avanzaba 0,83% y el Nasdaq registraba un alza del 1,4%.
El impacto también alcanzaba a los activos argentinos en el exterior. Los bonos soberanos mostraban subas de hasta 1,6% en el premarket, mientras que el riesgo país se ubicaba en 554 puntos básicos.
En Asia, los mercados ya habían cerrado con resultados positivos: el Nikkei de Tokio ganó 0,38%, Shanghái 1,17% y el Hang Seng de Hong Kong 1,22%.
La reacción de los mercados se dio luego de que Trump anunciara la suspensión de la escolta militar a buques en el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el comercio global de energía.
Fuente: TN
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