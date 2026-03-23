La baja se produjo en un contexto de alta volatilidad en los mercados energéticos, que venían de jornadas marcadas por subas abruptas ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. La decisión de suspender por cinco días los bombardeos contra infraestructura energética iraní, tras lo que el mandatario calificó como conversaciones “muy buenas y productivas”, introdujo expectativas de una posible desescalada diplomática.

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En ese marco, el crudo Brent (referencia en Europa) bajó hasta ubicarse por debajo de los US$100, mientras que el WTI también mostró descensos significativos, alejándose de los máximos superiores a los US$110 alcanzados en los días previos.

El desplome de los precios refleja la sensibilidad del mercado petrolero frente a los eventos geopolíticos, especialmente en una región clave para el suministro global de energía. El conflicto, iniciado a fines de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, había impulsado una fuerte suba del crudo por el riesgo de interrupciones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde circula un alto porcentaje del petróleo mundial.

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El mensaje de Donald Trumo generó un alivio inmediato entre los inversores. La expectativa de que las negociaciones puedan evitar un agravamiento del conflicto redujo la prima de riesgo geopolítico que había llevado los precios a niveles máximos las últimas semanas.

La noticia también repercutió en otros activos financieros. Las bolsas internacionales mostraron signos de recuperación y se registraron movimientos en monedas y commodities vinculados a la evolución del conflicto.

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