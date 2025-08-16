Luego de intensas negociaciones, el peronismo logró cerrar una lista de unidad de cara a las elecciones legislativas de octubre. La coalición, que competirá bajo el sello Fuerza Patria, presentó a Itai Hagman como primer candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al senador Jorge Taiana como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires.

La fórmula es el resultado de un acuerdo político entre los principales referentes del espacio: Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois, quienes dejaron de lado diferencias internas para priorizar la unidad electoral en los dos distritos más importantes del país.

Con esta estrategia, el peronismo busca fortalecerse frente a un escenario nacional competitivo y reconfigurar su presencia parlamentaria. Tanto Hagman como Taiana representan diferentes vertientes del campo nacional y popular, pero comparten una línea crítica al actual modelo económico, con foco en la ampliación de derechos y la recuperación del salario real.

El armado también incluye representantes de distintos sectores del kirchnerismo, el Frente Renovador y el Frente Patria Grande, consolidando una coalición que apuesta a la renovación y al peso territorial.

El cierre de listas fue celebrado por las bases militantes como un paso importante para encarar una campaña unificada, mientras el oficialismo se reagrupa para disputar bancas clave en el Congreso.

