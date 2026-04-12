Empezar a perder el cabello a los 23 años no es una rareza. Es, según los datos clínicos disponibles, casi la norma: la edad promedio en que los hombres jóvenes registran los primeros síntomas de alopecia androgénica (AGA) ronda los 23,9 años, y casi la mitad de los pacientes afectados, el 49,5%, los ubica entre los 19 y los 23.

Ads

En Mar del Plata, el doctor José Tesler lleva décadas atendiendo esa consulta en Medical Hair. Cirujano plástico especializado en microtrasplante capilar, lo que registra en su consultorio coincide con lo que muestran los estudios: la prevalencia de AGA en universitarios varones de entre 18 y 30 años alcanza el 19,2%, y un 22,7% de los diagnósticos en hombres se concentra en la franja de los 20 a los 29.

La calvicie no es, estadísticamente, un asunto de la mediana edad.

Ads

Por qué se cae el cabello

El nombre técnico lo dice todo: alopecia androgenética. "Andro, de andrógenos, hormonas masculinas; y genética, porque lo que se hereda es la cantidad de cabello y la distribución de ese cabello sensible a las hormonas", explica Tesler a El Marplatense.

Ads

El mecanismo es bioquímico: una enzima convierte la testosterona en dihidrotestosterona, la responsable de la caída. Más del 50% de los hombres que desarrollan AGA antes de los 30 tienen antecedentes familiares directos, según los estudios clínicos disponibles. "Cuando le preguntamos al paciente si tiene antecedentes, el 99% dice que sí", dice Tesler, un porcentaje que refleja su casuística particular, no la estadística poblacional, pero que apunta en la misma dirección.

Los estudios también identifican factores de riesgo adicionales en jóvenes: índice de masa corporal elevado, mayor circunferencia de cintura, dietas bajas en frutas y verduras, consumo de carnes rojas y tabaquismo. La genética es el predictor primario; el estilo de vida, un acelerador posible.

Cuándo no operar

Ads

Tesler es enfático en un punto que distingue a la consulta joven de la adulta: la edad es una variable clínica, no solo demográfica. "Si le hacemos un trasplante capilar a un paciente muy joven con entradas incipientes, rellenamos esas entradas, pero a los dos años se le puede seguir cayendo el cabello porque está en evolución. Entonces tiene que volver a hacerse otro trasplante."

La alternativa es la mesoterapia, aplicación de fármacos en la dermis donde reside el folículo piloso, una vez por mes, para estabilizar la caída antes de evaluar el trasplante. "Con eso logramos que deje de caerse el cabello y que el que está quede más fuerte, con mejor textura, más grueso. La impresión de mayor volumen viene de la calidad del pelo, no de la cantidad."

Para casos más leves, el minoxidil, en loción o comprimidos, y el finasteride ofrecen resultados documentados. El finasteride surgió casi por casualidad: se usaba para reducir el tamaño prostático y se observó que en algunos pacientes volvía a aparecer cabello terminal. La dosis para alopecia es de 1 mg diario, considerablemente menor a la urológica. En cuanto a los efectos adversos que circulan en foros y redes, principalmente disfunción eréctil, Tesler matiza: "No hay casos de impotencia. Lo que sí puede ocurrir es una disminución de la libido o menor volumen seminal, generalmente en quienes superan la dosis de 1 mg o tienen sensibilidad particular. Y se revierte al dejarlo."

El trasplante: técnica y expectativas

Cuando el tratamiento conservador no alcanza o la caída ya produjo pérdida visible, el microtrasplante capilar extrae folículos de la zona occipital y temporal, áreas donde el cabello es genéticamente estable, y los reubica pelo por pelo, recreando la línea pilosa, su dirección y su inclinación natural. El resultado, dice Tesler, depende de que el paciente entienda que es una solución en el tiempo correcto: ni demasiado joven, cuando la caída no se estabilizó, ni tan tarde como para que la zona dadora sea insuficiente.

¿Por qué parece que hay más calvicie joven? Tesler descarta el argumento del estrés o el estilo de vida como causa principal: "Sigue siendo genético. La gente se quedó calva siempre. Lo que cambió es que hoy tenemos recursos que antes no existían." Y agrega un diagnóstico cultural que va más allá del consultorio: “Estamos en la era del narcisismo. Nos miramos todo el tiempo, nos filmamos, nos fotografiamos. El hombre se mira más, y se mira más externamente.”