Las llamadas olas “cuadradas” o mar cruzado son un fenómeno marítimo poco común que llama la atención por la forma geométrica que crean en la superficie del agua, parecida a una cuadrícula. Pero aunque su aspecto puede parecer curioso o incluso bonito desde lejos, en realidad indican condiciones peligrosas en el mar.

Ads

Estas olas se forman cuando dos series de oleaje procedentes de direcciones distintas chocan entre sí. Por ejemplo, una oleada generada por un viento o tormenta previo sigue su marcha mientras otra nueva llega desde un ángulo diferente. Cuando ambas coinciden, sus movimientos se cruzan y crean ese patrón de líneas que se ve desde la orilla o desde lugares elevados.

Puede interesarte

Esa interacción no es como el oleaje habitual, que suele ir casi paralelo a la costa. En el mar cruzado, las aguas se mueven de formas impredecibles y pueden crear corrientes muy fuertes y desestabilizantes, con olas que en algunos casos superan los tres metros de altura.

Ads

El peligro principal es que estas corrientes pueden arrastrar fácilmente a las personas que están nadando o poner en riesgo a embarcaciones pequeñas y grandes. En situaciones así, los movimientos del agua no responden como en un mar normal, y es difícil nadar o maniobrar con seguridad.

Aunque no ocurren todo el tiempo, zonas como la Isla de Ré (Francia), partes del mar Egeo, la costa de Tel Aviv y el mar Cantábrico en España son lugares donde se han observado con cierta frecuencia.

Ads

Por eso, los expertos aconsejan que si ves este patrón en el agua no te metas al mar y te mantengas cerca de la orilla, ya que desde la costa puede ser difícil medir cuán peligrosas son las corrientes en ese momento.