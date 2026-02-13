El peligro de las "olas cuadradas"
Un fenómeno conocido como “mar cruzado” volvió a generar advertencias en zonas costeras cuando especialistas explicaron qué son, cómo se forman por el cruce de corrientes en distintas direcciones, dónde suelen aparecer con mayor frecuencia y por qué representan un riesgo para bañistas y embarcaciones, ya que pueden provocar corrientes impredecibles y de gran intensidad.
Las llamadas olas “cuadradas” o mar cruzado son un fenómeno marítimo poco común que llama la atención por la forma geométrica que crean en la superficie del agua, parecida a una cuadrícula. Pero aunque su aspecto puede parecer curioso o incluso bonito desde lejos, en realidad indican condiciones peligrosas en el mar.
Estas olas se forman cuando dos series de oleaje procedentes de direcciones distintas chocan entre sí. Por ejemplo, una oleada generada por un viento o tormenta previo sigue su marcha mientras otra nueva llega desde un ángulo diferente. Cuando ambas coinciden, sus movimientos se cruzan y crean ese patrón de líneas que se ve desde la orilla o desde lugares elevados.
Esa interacción no es como el oleaje habitual, que suele ir casi paralelo a la costa. En el mar cruzado, las aguas se mueven de formas impredecibles y pueden crear corrientes muy fuertes y desestabilizantes, con olas que en algunos casos superan los tres metros de altura.
El peligro principal es que estas corrientes pueden arrastrar fácilmente a las personas que están nadando o poner en riesgo a embarcaciones pequeñas y grandes. En situaciones así, los movimientos del agua no responden como en un mar normal, y es difícil nadar o maniobrar con seguridad.
Aunque no ocurren todo el tiempo, zonas como la Isla de Ré (Francia), partes del mar Egeo, la costa de Tel Aviv y el mar Cantábrico en España son lugares donde se han observado con cierta frecuencia.
Por eso, los expertos aconsejan que si ves este patrón en el agua no te metas al mar y te mantengas cerca de la orilla, ya que desde la costa puede ser difícil medir cuán peligrosas son las corrientes en ese momento.
