Tal como estaba previsto en la Comisión de Movilidad Urbana, este lunes representantes del sector local de taxis y remises presentaron el pedido de aumento de un 30% en la tarifa, el cual resultó elevado a Movilidad del Ejecutivo en busca de la entrega del estudio de costos.

El pedido se difundió el pasado 14 de mayo en donde calcularon que la bajada de bandera se aumentaría de $85 a $1275, en tanto la nocturna pasaría de $102 la ficha y a $1530 la bajada de bandera.

Sobre esto, el presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis, Pablo Sánchez dialogó con El Marplatense y expresó: "Se hizo la presentación a fines de la semana pasada. Este lunes se trata en la Comisión de Movilidad Urbana y ahora está a la espera del estudio de costos del departamento de Transporte. Creemos que evidentemente nos va a avalar porque estamos manejando valores por debajo de la inflación. Además, nuestro pedido siempre se hace para que también al usuario no se le haga imposible tomar un taxi o un remis. Sabemos que no es una cuestión de lujo sino de necesidad o muchas veces por seguridad, así que buscamos la variable que sea rentable tanto al taxista como accesible al pasajero y en ese sentido no bajar la calidad del servicio ni la presencia en la calle".

"Nosotros siempre llevamos adelante los pedidos. Hace 25 años son las mismas entidades. Ahora surgió un grupo que, si bien los porcentajes que manejan no son erróneos, sabemos de la imposibilidad de tomar, si se encarece mucho y eso repercutiría directamente en nuestra cartera. Así que sin viajes no podríamos llevar adelante la actividad", dijo.

"Sabemos de los inconvenientes económicos de los taxistas como de los pasajeros y creemos que siempre manejamos una variable que sea rentable en el valor de la ficha. Es muy fácil pedir aumentos desmedidos pero que sean llevados a la práctica, pero para el marplatense serían casi imposible pagarlos", agregó.

Con respecto a la actualidad del sector, el referente de taxis y remises indicó que "el movimiento bajó mucho. Por eso este incremento no es excesivo. Se sienten las dificultades económicas que atraviesa el país y sobre todo Mar del Plata. Las expectativas no son buenas porque estamos pasando por un momento de recesión. Sufrimos incluso el mal del transporte ilegal porque lamentablemente abusan muchas veces y eso también lo tenemos en cuenta a la hora de pedir un incremento. El contexto es complicado".