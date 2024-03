Este fin de semana, el patín en sus distintas disciplinas, desarrolló una serie de actividades vinculadas a los 150 años de Mar del Plata. En el caso de la modalidad Carrera hubo un torneo el domingo, el Roller Hockey hizo la “Summer Cup” y el Artístico un entrenamiento con evaluación.

La Asociación Marplatense de Patín (AMP) organizó a través de sus distintos comités, un fin de semana lleno de actividades en el contexto de los 150 años de Mar del Plata que se celebraron practicando deporte.

La lluvia fue el primer condimento el sábado y no permitió que se desarrollara la primera jornada del Torneo Nocturno de Carreras que estaba planteada y tampoco que se pudiera realizar en la pista central del Patinódromo “Adalberto Lugea” el entrenamiento y evaluación planteado para las deportistas de Patín Artístico. Si pudieron realizar una multiplicidad de trabajos bajo techo en los gimnasios ubicados en las mismas instalaciones.

El certamen de Carreras, trasladó toda la actividad al domingo donde hubo un intenso cronograma para todas las categorías con la participación de los clubes locales sumados a la escuela del Club Boca de Olavarría, Italiano de José C. Paz, Cermun, Ocho Ruedas de La Pampa y Defensores de Moreno, entre otros.

El Roller Hockey no se quedó atrás y también llevó adelante la “Summer Cup”, un evento de pre-temporada donde participó MDQ Roller Hockey como anfitrión y contó con la participación de equipos de CABA, Neuquén, Ushuaia y toda la región sur del país. En la rama masculina, se consagró campeón MDQ Junior escoltado por MDQ Intermedia y Patagonia Warriors, mientras que en damas, se llevó el título MDQ seguido de CAU y Zorras.

Una serie de eventos que permitió celebrar el Aniversario de la ciudad pero también, dar el puntapié a la temporada de actividad que continuará en Mar del Plata del 14 al 17 de marzo próximo con la realización de la primera fecha de la Liga Nacional de Carreras.

Resultados – Torneo 150 Aniversario de Mar del Plata (Patín Carrera)

Mayores Caballeros: 1° Ken Kuwada (Once Unidos), 2° Jokin Ziaurriz (Ocho Ruedas – La Pampa) y 3° Agustín Peluso (Once Unidos)

Mayores Damas: 1° Akemi Kuwada (Once Unidos), 2° Micaela Siri (Once Unidos) y 3° Julieta Bilancieri (Cermun)

Juveniles Varones: 1° Tobías González (Atlético MDP), 2° Diego Machuca (Cermun) y 3° Ramiro Persechini (Once Unidos)

Juveniles Damas: 1° Fiorella Nieto (Atlético MDP), 2° Camila Osuna (Cermun) y 3° Micaela Moncada (Once Unidos)

Pre-Juveniles Varones: 1° Benjamín Silvera (Once Unidos), 2° Enzo Cortadi (Once Unidos) y 3° Nehuén Peluso (Once Unidos)

Pre-Juveniles Damas: 1° Daniela Argüello (Cermun), 2° Milagros Calderón (Once Unidos) y 3° Malina Cantero (Cermun)

Cuarta Varones: 1° Agustin Contino (Once Unidos)

Cuarta Damas: 1° Antonella Moreno (Atlético MDP), 2° Francesca Amado (San José) y 3° Daira Cornejo (Cermun)

Quinta Varones: 1° Thomas Haedo (Cermun), 2° Ian Gueregat (San José) y 3° Benjamín Amado (San José)

Quinta Damas: 1° Melanye Orozco (Cermun), 2° Victoria Sena (Cermun) y 3° Ayelén Muñoz (San José)

Sexta Varones: 1° Kevin Cepeda (Cermun), 2° Jerónimo Salas (Kimberley) y 3° Gaspar Azerman (Kimberley)

Sexta Damas: 1° Eva Sabino (Once Unidos), 2° Mora López (Cermun) y 3° Amalia Raúl (Gral. Mitre)

Promocional Varones: 1° Ramiro Zabala (Once Unidos)

CATEGORÍAS INTERMEDIA Y TRANSICIÓN

Master +35 Varones: 1° Juan Sáez (Tandil)

Mayores Varones Intermedia: 1° Germán Zaninetti (Kimberley) y 2° Lucas Ituarte (Kimberley)

Mayores Damas Intermedia: 1° Florencia Colla (Boca de Olavarría)

Cuarta Varones Transición: 1° Benjamín Espiño (Kimberley)

Cuarta Damas Transición: 1° Mia Martínez (Kimberley), 2° Mia Morales (Gral. Mitre)

Quinta Damas Transición: 1° Victoria Ceberino (Kimberley), 2° Luz Farías (Gral. Mitre) y 3° Kiara Salguero (Boca de Olavarría)

Sexta Varones Transición: 1° Rocco Romagnoli (Def. de Moreno)

Sexta Damas Transición: 1° Luz Catalfamo Flores (Cermun), 2° Isabella Villaruel (San José) y 3° Amalia Raúl (Gral Mitre)

Promocional Varones Transición: 1° Mateo Valencia Romero (Kimberley)