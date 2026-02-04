La medida, que contempla la suspensión de servicios tanto de Trenes Argentinos Pasajeros como de Belgrano Cargas (incluyendo las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín), como de las concesionarias Metrovías S.A. y Ferrovías SAC, apunta a presionar por una recomposición salarial que la organización considera insuficiente en las últimas propuestas oficiales.

Desde el propio sindicato se aclaró que la huelga no tendrá impacto en los servicios ferroviarios de larga distancia que conectan Mar del Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado que estos corredores cuentan con los pasajes vendidos con antelación hasta el mes de marzo.

En ese sentido, las tres frecuencias habituales entre ambas ciudades se mantendrán operativas durante la jornada del paro.

La decisión de avanzar con la huelga se produce en un contexto de tensiones entre el gremio y las autoridades nacionales por las condiciones laborales y la recomposición de los salarios de los trabajadores ferroviarios. Aunque no se descarta la posibilidad de que se dicte una conciliación obligatoria. En caso de confirmarse la medida, los servicios urbanos y regionales de trenes en gran parte del país quedarán paralizados por 24 horas.

