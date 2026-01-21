El Parlamento Europeo decidió este martes frenar el avance del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, y remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su legalidad.

La resolución fue adoptada por una votación muy ajustada, 334 votos a favor y 324 en contra, durante la sesión celebrada en Estrasburgo. Con esta decisión, el máximo tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, deberá analizar si el acuerdo firmado recientemente en Paraguay se ajusta a los tratados fundacionales del bloque de los 27.

Desde la Comisión Europea cuestionaron la medida. Un vocero del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, sostuvo que “las cuestiones planteadas por el Parlamento no están justificadas” y remarcó que mecanismos similares ya fueron incluidos en otros acuerdos comerciales, como el firmado con Chile. Aun así, aclaró que la Comisión podría aplicar el convenio de manera provisional.

Entre los puntos que generan mayor controversia se encuentra el llamado mecanismo de reequilibrio, que algunos eurodiputados consideran una posible amenaza a la autonomía regulatoria de la Unión Europea. También se discute la base legal elegida para la aprobación del tratado, que permitiría ratificar los capítulos comerciales sin el aval de los parlamentos nacionales.

La decisión abre un nuevo capítulo de incertidumbre para un acuerdo negociado durante más de dos décadas y considerado estratégico por los países del Mercosur, entre ellos la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, por su impacto en exportaciones y acceso a mercados.

Mientras el Tribunal de Justicia analiza el caso, el futuro del acuerdo quedará en suspenso y su implementación podría demorarse, en un contexto de crecientes tensiones comerciales y políticas dentro de la Unión Europea.

Fuente: TN