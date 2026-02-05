La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad y en primera lectura la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, destinada a sentar las bases de la convivencia política y social tras la salida de Nicolás Maduro del poder. La sesión fue encabezada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien instó a acelerar el proceso legislativo y el período de consultas públicas.

Rodríguez explicó que el proyecto no se limita a un listado de personas beneficiadas, sino que contempla “todos los elementos susceptibles de amnistía desde 1999 hasta 2026”, con el objetivo de evitar exclusiones y ampliar su alcance. En ese marco, afirmó: “El proyecto de ley no es listado de nombres porque esos listados de nombres siempre son excluyentes”.

De acuerdo con la Constitución venezolana, la iniciativa deberá atravesar dos debates en días distintos. En la primera discusión se analizan la exposición de motivos, los objetivos y el alcance de la norma, mientras que en la segunda se realizará el tratamiento artículo por artículo previo a su sanción definitiva.

El texto establece excepciones precisas y excluye de los beneficios a quienes hayan cometido violaciones graves a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción o tráfico de drogas.

En la exposición de motivos, difundida por medios venezolanos, se sostiene que la amnistía general busca promover la justicia y la convivencia democrática, basada en la diversidad, la pluralidad y el respeto a la ley.

Durante su intervención ante los diputados, Rodríguez reclamó un proceso amplio de participación social: “El proceso de consulta tiene que ser una consulta profunda, ardua. No tengamos temor de hablar con todos, con quien tenga un testimonio, con quien tenga una propuesta”. También pidió escuchar a las víctimas y a los detenidos: “Que no quede una víctima que no haya sido escuchada”.

En otro tramo de su discurso, recordó a Hugo Chávez y vinculó la iniciativa con un mensaje de reconciliación al señalar que “pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Lo digo con claridad: a mí no me gustan los presos”.

Al cierre, el titular del Parlamento remarcó la urgencia del trámite legislativo: “No tenemos mucho tiempo. Celeridad debe ser nuestra divisa en esta hora”.

Por su parte, la ONG Foro Penal valoró positivamente el inicio del debate, aunque reclamó que se haga público el texto completo del proyecto. Su fundador, Gonzalo Himiob, advirtió que sin la participación activa de la sociedad civil la amnistía podría tener un alcance limitado y recordó que la norma deberá ser aprobada en segunda lectura para entrar en vigencia.

Fuente: con información de Infobae