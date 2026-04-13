El papa León XIV aseguró que no tiene “ningún temor” frente a la administración de Donald Trump y reafirmó que continuará expresándose contra los conflictos armados, en medio de un cruce inusual entre ambos líderes.

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Las declaraciones se dieron luego de que el mandatario estadounidense lo criticara públicamente, al calificarlo como “débil” en temas de seguridad y política exterior, y señalar que “no era un gran admirador suyo”.

En respuesta, el Papa optó por bajar el tono del enfrentamiento, aunque dejó en claro su posición. “No le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del evangelio”, afirmó durante un diálogo con periodistas.

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El pontífice evitó profundizar la polémica. “No quiero entrar en un debate con Trump”, sostuvo, aunque ratificó su compromiso con la paz en un contexto internacional atravesado por la escalada bélica en Medio Oriente.

León XIV ha sido uno de los críticos más firmes de la guerra con Irán. En ese marco, consideró “inaceptable” la amenaza de destruir al país y llamó a buscar una salida al conflicto.

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Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron en paralelo al inicio de una gira del Papa por África, donde se encuentra en visita oficial.

El cruce generó repercusiones a nivel internacional, en un escenario en el que el Vaticano mantiene su histórica línea de intervención en favor de la paz y la desescalada de los conflictos.

Fuente: BBC