En una multitudinaria misa en la Plaza San Pedro, donde canonizó a Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, el Papa León XIV hizo un fuerte llamado a la paz y reclamó a los líderes mundiales terminar con la violencia.

Ads

El Sumo Pontífice advirtió que “las aparentes victorias logradas por las armas son en realidad derrotas” y sostuvo que los conflictos en Ucrania, Tierra Santa y otras regiones “nunca traen paz ni seguridad”.

Puede interesarte

El Papa invocó la intercesión de la Virgen María y de los nuevos santos para alcanzar la reconciliación y destacó la valentía de los mártires recientemente beatificados en Estonia y Hungría.

Ads

“Dios sostiene a quienes se comprometen a romper la espiral del odio y a recorrer el camino del diálogo”, subrayó el Pontífice, antes de saludar a las delegaciones oficiales y a los miles de fieles presentes.

Fuente: NA

Ads