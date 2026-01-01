El Papa León XIV inició 2026 con un mensaje de esperanza ante miles de fieles
Llamó a “renovar el tiempo desde la esperanza aprendida en el Jubileo”. Fue aclamado por 40.000 personas provenientes de distintos países.
El Papa León XIV abrió el 2026 con un nuevo ruego por la paz mundial, durante su alocución previa a la oración mariana del Ángelus en la Plaza San Pedro, según informó el sitio oficial del Vaticano.
En su mensaje, el Pontífice deseó un feliz Año Nuevo a los fieles y llamó a “renovar el tiempo desde la esperanza aprendida en el Jubileo”, confiando a María el pedido por la paz “en el mundo y en los hogares”.
A través de Vatican News, recordó que en la última misa del año anterior el Papa había citado a su antecesor, el argentino Francisco, en un gesto de continuidad espiritual.
Durante la celebración de este 1 de enero, León XIV reiteró su saludo ante los más de 40.000 fieles presentes: “Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Año Nuevo!”, expresó desde el balcón apostólico, donde fue aclamado por peregrinos provenientes de distintos países.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión