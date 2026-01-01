El Papa León XIV abrió el 2026 con un nuevo ruego por la paz mundial, durante su alocución previa a la oración mariana del Ángelus en la Plaza San Pedro, según informó el sitio oficial del Vaticano.

Ads

En su mensaje, el Pontífice deseó un feliz Año Nuevo a los fieles y llamó a “renovar el tiempo desde la esperanza aprendida en el Jubileo”, confiando a María el pedido por la paz “en el mundo y en los hogares”.

A través de Vatican News, recordó que en la última misa del año anterior el Papa había citado a su antecesor, el argentino Francisco, en un gesto de continuidad espiritual.

Ads

Puede interesarte

Durante la celebración de este 1 de enero, León XIV reiteró su saludo ante los más de 40.000 fieles presentes: “Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Año Nuevo!”, expresó desde el balcón apostólico, donde fue aclamado por peregrinos provenientes de distintos países.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Ads