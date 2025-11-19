El papa León XIV afirmó que tiene la intención de realizar un viaje por América Latina y mencionó entre sus destinos deseados a la Argentina, junto con México, Uruguay y Perú. Aunque por el momento no hay fechas confirmadas, el pontífice aseguró que “por supuesto” quiere retomar las giras internacionales una vez finalizado el Año Jubilar.

Las declaraciones se produjeron a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, donde respondió a periodistas sobre su agenda para 2026. León XIV explicó que este año está cargado de actividades por el Jubileo, pero anticipó que el próximo comenzarán a programarse nuevos viajes. Dentro de sus prioridades nombró la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, el santuario de Fátima y varios países de la región.

“El viaje a Argentina está pendiente”, remarcó, señalando que también desea regresar a Perú, país con el que mantiene un fuerte vínculo personal, y visitar Uruguay. De todos modos, aclaró que solo hay una visita internacional confirmada hasta ahora: la que realizará entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre a Turquía y Líbano, destinos que su predecesor, Francisco, tenía intención de visitar.

En el Vaticano también circula la posibilidad de una futura gira por África, aunque no hay avance oficial sobre ese plan. En paralelo, figuras de la curia como el cardenal Robert Prevost reforzaron en otras ocasiones la voluntad del pontífice de volver a Perú, donde pasó más de 40 años como misionero y obispo.

Fuente: TN

