El papa León XIV dijo el sábado, a bordo del vuelo hacia Angola, que su discurso del jueves en Camerún, en el que criticó a líderes que "miran para otro lado" mientras se gastan miles de millones en guerras, había sido escrito quince días antes de que Donald Trump lo atacara en redes sociales. "Sin embargo, se interpretó como si yo intentara debatir nuevamente con el presidente, lo cual no me interesa en absoluto", afirmó.

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El cruce entre ambos se desató después de que el papa expresara preocupación por las amenazas de Trump a Irán. El presidente respondió el lunes con una publicación en la que dijo no ser "un gran admirador" del pontífice y lo calificó de "débil ante el crimen y terrible para la política exterior". También publicó una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía caracterizado como una figura similar a Jesús, que luego eliminó.

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Tras las nuevas declaraciones del papa, el vicepresidente JD Vance, converso al catolicismo, dijo estar "agradecido" con León XIV. "La narrativa mediática genera conflicto constantemente, y sí, hubo y habrá desacuerdos reales, pero la realidad suele ser mucho más compleja", señaló. Días antes, Vance había pedido al Vaticano que se limitara a "cuestiones de moralidad".

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El papa se encuentra en una gira por once ciudades de cuatro países africanos. Es su segunda visita internacional desde que fue elegido el año pasado. Según datos de 2024, más de 288 millones de católicos viven en África, más de un quinto del total mundial.

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