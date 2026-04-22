En el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, se celebró hoy una misa en su memoria en la Catedral local, presidida por el vicario general, presbítero Hernán David, con la participación de sacerdotes, fieles y autoridades locales.

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La ceremonia fue concelebrada por una veintena de sacerdotes, en comunión con el obispo diocesano, monseñor Ernesto Giobando, y con los obispos argentinos que se encontraban rezando en la Basílica de Luján por el eterno descanso del pontífice.

Previo a la misa, jóvenes realizaron una actividad misionera en la que dialogaron con la comunidad y compartieron frases del Papa Francisco. Al finalizar, el padre Charly Olivero brindó la charla Una Iglesia sencilla y cercana: el legado vivo del Papa Francisco.

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Del encuentro participaron integrantes de los Hogares de Cristo, junto a otros fieles de la diócesis. También estuvieron presentes el intendente del Partido de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, concejales y representantes de las Fuerzas Armadas. Además, envió salutaciones el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt.

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En su homilía, David expresó que “ante todo, damos gracias a Dios por su vida y por lo que Dios quiso regalar a la Iglesia”, e invitó a que “más allá de hablar del legado, lo tomemos como un camino para la vida, para la vida en la Iglesia, en la comunidad”.

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En ese marco, planteó la necesidad de reconocer “qué signos, qué señales nos dejó este Papa argentino” y sostuvo que su legado debe asumirse como un camino concreto. También recordó expresiones que marcaron su pontificado, como “una Iglesia en salida, una Iglesia pobre para los pobres”.

Finalmente, remarcó que ese legado impulsa a construir comunidades abiertas, a poner en el centro a quienes más lo necesitan y a sostener la esperanza en tiempos difíciles, renovando el compromiso de llevar esos valores a la vida cotidiana.