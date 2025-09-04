Gustavo Nicoli, padre de Gaspar, el joven de 19 años que murió en las inmediaciones de Rivadavia y Perú, rompió el silencio y pidió públicamente que el caso sea investigado a fondo.

Ads

Su familia denuncia que fue interceptado por tres motos que venían circulando a contramano y reclaman que la Justicia investigue las cámaras y testimonios de los vecinos.

Según su padre Gaspar no sufrió un accidente por imprudencia sino que fue víctima de una persecución protagonizada por tres motos que ya habían sido vistas en el barrio cometiendo delitos.

Ads

“Mi hijo no era un chico que anduviera rápido. Era muy prudente, respetaba la velocidad y el tránsito. Lo que pasó fue que lo interceptaron y, al intentar escaparse, se golpeó y falleció”, explicó el hombre en diálogo con El Marplatense.

Puede interesarte

Nicoli contó que vecinos de la zona le aportaron videos en los que se ve a las mismas tres motos circulando en contramano y hostigando a una familia. “No hay control de nada. Están robando a su merced, haciendo lo que quieran”, lamentó.

Ads

El padre aseguró que en un primer momento la causa fue caratulada como un accidente de tránsito, pero que luego se acercó a la fiscalía con pruebas para pedir que se investigue bajo otra hipótesis. “Yo fui a solicitar las cámaras, porque no quiero que digan que fue un chico que iba rápido. Hay videos donde se ven las motos. Esto no puede quedar así en la nada”, reclamó.

Puede interesarte

En el testimonio, también apuntó contra un taxista que, según se observa en una de las grabaciones, no se detuvo a auxiliar a su hijo: “Se ve claramente cómo sigue de largo. No sé qué pensó, pero no paró a ayudar”.

Actualmente, la investigación está en manos de la Fiscalía N°4 de Mar del Plata. Nicoli insiste en que se revisen todas las pruebas recolectadas y en que se reconozca la verdadera causa de la muerte de Gaspar.

Ads

“No quiero que quede como un accidente, porque esto va a seguir sucediendo en toda la ciudad si no se actúa. A mí mismo ya me quisieron robar dos veces la moto” concluyó.