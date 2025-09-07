Este domingo, mientras más de 14 millones de ciudadanos bonaerenses estaban habilitados para votar en el distrito con el padrón más numeroso del país. Algunas personas buscadas por la Justicia acudieron a votar y terminaron detenido.

En Lomas de Zamora, un hombre con orden de captura desde 2020 por robo agravado (los llamados “piratas del asfalto”) fue apresado en una escuela de Villa Fiorito.

En Tigre, dos personas buscadas por presuntos delitos graves (abuso de arma agravado y abuso sexual agravado) fueron detenidas en instituciones educativas mientras esperaban emitir su voto.

En Quilmes, mientras esperaban votar, dos prófugos —uno imputado por privación ilegítima de la libertad y otro por abuso sexual agravado— fueron aprehendidos.

También en La Matanza, otro hombre buscado por abuso sexual y amenazas fue localizado en una escuela y detenido al presentarse a votar.

Este episodio marca cómo el acto democrático del voto puede poner a la Justicia en alerta: por un lado, refleja el peso político del padrón bonaerense, y por otro, revela su capacidad de convertirse en una trampa para quienes buscaban pasar inadvertidos.