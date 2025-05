En el marco de la muerte y despedida del Papa Francisco, el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia Sagrada Familia de Gaza, realizó una entrevista el programa “Sólo un momento”, que se emite todos los sábados de 10:00 a 13:00 por Mitre Mar del Plata y Mitre Rosario, conducido por Érica Fontana.

El sacerdote se refirió a los contactos frecuentes que mantenía con el pontífice en el marco de los conflictos bélicos en la franja de Gaza, donde realiza misiones y recibe refugiados en su iglesia.

Al respecto de su vínculo con el santo padre, confesó: “Por gracia de Dios, desde que comenzó la guerra, llamó todos los días. Rara fue la vez que no pudo comunicarse. La llamábamos ‘la hora del papa’. Llamaba para saber cómo estábamos, para ver cómo estaban los refugiados, porque tenemos unas 500 personas refugiadas aquí en la iglesia noche y día, y para agradecernos y darnos ánimo para seguir ayudando a la gente”.

Puede interesarte

Durante el diálogo, Romanelli agregó: “Nos decía muchas veces: ‘Protejan a los niños y a los enfermos’. Hemos atendido muchos heridos y a miles de familias con comida. Eso ha sido gracias al apoyo de él y del cardenal de Jerusalén”.

Vivir en Gaza

En tanto, el religioso describió la situación en Gaza y señaló que atraviesan “bombardeos constantes” y “días muy duros”, en los que por momentos les “llegan algunas esquirlas”, pero destacó que no han tenido “nuevos heridos en el predio”. A su vez, remarcó que las mayores dificultades están en “no saber hasta cuándo durará y cómo será el después”, pero que intentan llevar “una vida lo más normal posible”.

“La situación está crítica. Nosotros no estamos tan mal como otras partes de la franja, acá vivimos más de 2 millones de personas”, aseveró, y en la misma línea continuó: “Hay mucho desánimo en la gente. Más de un año y medio de bombardeos, con decenas de miles de muertos. No se ven mejorías, la ciudad está triturada. Pero no hay guerras eternas, esto va a terminar”.

Puede interesarte

La crítica situación en Gaza no da indicios de una pronta resolución, pero el sacerdote valoró: “Confiamos en que el último pedido del papa Francisco, desde la plaza San Pedro en el domingo de Pascuas, sea acogido. Aquel que pidió la paz para todos, para Palestina e Israel, con la liberación de los rehenes y la ayuda humanitaria”.

“Hace un mes que las fronteras están absolutamente cerradas. Empezamos a racionar las cosas. La harina ya es normal tamizarla una, dos o tres veces. También empezamos a purificar otra vez el agua”, sostuvo.

El peligro de vivir en la zona llevó a sufrir pérdidas humanas durante todos los años, por lo que apuntó: “Nosotros éramos 1017 personas al inicio de esta guerra y hemos perdido a 49; 20 han muerto violentamente, con bombardeos del Ejército israelí o francotiradores, y de 29 personas, varias por falta de cura, porque los hospitales también fueron bombardeados”.

Puede interesarte

“Cuanto antes se termine esta guerra mejor para todos. De un lado y del otro. Hay un montón cuestiones, pero el cese de las hostilidades es el primer paso”, concluyó.

Fuente: Rosario Nuestro