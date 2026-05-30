A una semana de la desaparición de Agostina Madeleine Vega, la incertidumbre y la angustia crecen entre sus familiares. En medio de la intensa búsqueda que se desarrolla en Córdoba, el padre de la adolescente volvió a pedir respuestas y reclamó que se esclarezca qué ocurrió con su hija.

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El hombre manifestó que intuye que “hay algo” entre la madre de la víctima y el actual sospechoso y señaló que mantiene la esperanza de encontrar a la joven. Sus declaraciones se produjeron mientras la Justicia profundiza la investigación sobre el único detenido en la causa, considerado una pieza clave para reconstruir las últimas horas en las que Agostina fue vista.

La situación tomó un nuevo impulso luego de que el sospechoso modificara parte de su relato ante los investigadores y reconociera que la adolescente estuvo en su vivienda antes de desaparecer. Ese cambio motivó nuevas medidas judiciales y un allanamiento adicional en el domicilio del acusado.

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Para la familia, cada avance en la investigación representa una posibilidad de acercarse a la verdad. Sin embargo, el padre de Agostina insistió en que lo más importante sigue siendo encontrar a la joven y conocer qué sucedió después de que se perdiera su rastro.

Mientras continúan los rastrillajes y el análisis de pruebas, familiares, amigos y vecinos mantienen activa la búsqueda y la difusión del caso. El reclamo es uno solo: que aparezca Agostina y que la investigación permita dar respuestas a una familia que lleva días viviendo una profunda incertidumbre.

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