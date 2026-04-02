La empresa que controla el 55% del mercado desacoplará sus precios de la volatilidad internacional.

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que la compañía mantendrá sin cambios los precios de sus combustibles durante 45 días, desacoplando temporalmente las tarifas locales de la volatilidad del petróleo Brent.

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La medida no implica subsidios ni congelamiento formal: funciona como un amortiguador que distribuye en el tiempo los efectos de las fluctuaciones del mercado internacional. El último aumento había sido el sábado 29 de marzo.

Marín fue explícito en un punto: no se trata de un regalo. "Mantener aproximadamente estables los precios", dijo, es el objetivo del mecanismo, no bajarlo ni absorber pérdidas estructurales.

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Qué harán los competidores

La decisión de YPF instala una presión implícita sobre el resto de las empresas. Con el 55% del mercado, la compañía estatal marca el piso de referencia. Las otras marcas difícilmente puedan sostenerse muy por encima sin perder clientes: en el pasado, las brechas entre la más barata y la más cara llegaron al 10% y generaron migraciones de consumo visibles.

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La situación no es igual para todas. Las empresas integradas, las que extraen su propio crudo y lo refinan, tienen margen para absorber la volatilidad sin trasladarla al surtidor. Las que compran el petróleo a productores externos están más expuestas al precio internacional y con menos capacidad de acompañar una pausa similar. En los próximos días se verá si Shell, Axion y las demás acompañan o se descuelgan.

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La segunda lectura de los 45 días

El esquema tiene una cara que Marín no mencionó en su anuncio y que vale anticipar.

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El conflicto en Medio Oriente que presionó al alza el precio del Brent en las últimas semanas es, por naturaleza, volátil. Si en el transcurso de estos 45 días la situación geopolítica se estabiliza, el petróleo puede caer con fuerza. La lógica de mercado indicaría que esa baja debería trasladarse al surtidor.

Pero YPF habrá sostenido los precios durante mes y medio en un momento de alta presión, con un gesto que el propio Marín presentó como un sacrificio de la compañía en favor del consumidor. Ese gesto crea las condiciones para que una eventual baja no se traslade , y para que nadie pueda reclamarlo con demasiada fuerza sin parecer ingrato.

La pausa, en ese escenario, no sería solo un alivio: sería la primera mitad de un intercambio. YPF te ayuda hoy con la suba. El consumidor le devuelve mañana el silencio ante la baja que no llega.