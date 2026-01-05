Marco Rubio tiene grandes motivos para sonreír. El secretario de Estado, a quien la prensa estadounidense ya llama el nuevo “Virrey de Venezuela”, es el gran vencedor del operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

No es poca cosa. Aunque falte mucho tiempo para las elecciones presidenciales de noviembre de 2028, Rubio dio un paso gigante para acumular poder dentro del Partido Republicano y doblegar a su rival más encumbrado en la sucesión de Donald Trump, el actual vicepresidente, J.D. Vance.

“Nace un candidato”, resumió el analista Erick Fajardo, consultor en comunicación política y asesor del condado de Arlington (Virginia).

Por qué Marco Rubio es el gran vencedor de la crisis venezolana

Rubio fue uno de los funcionarios que más presionó a Trump para deshacerse de Maduro. Es uno de los artífices del plan que sacó del poder al líder chavista y el que se encargará de “negociar” con la nueva y debilitada cúpula chavista que, a partir del lunes, estará encabezada por Delcy Rodríguez y su hermano y titular del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El secretario de Estado es un duro, pero es parte del “establishment” del viejo Partido Republicano. No pertenece al riñón del movimiento MAGA (Make America Great Again) como sí lo es Vance, quien debería ser el heredero natural de Trump. Es más, durante mucho tiempo Rubio estuvo enfrentado al actual presidente y lo desafió en la interna del partido con acusaciones cruzadas. Pero los rencores quedaron atrás.

Rubio es guerrerista. Vance no. El vicepresidente es contrario a cualquier intervención militar estadounidense y lo dejó en claro durante la campaña. No es más que lo que el propio Trump repitió hasta el cansancio para ganarse el favor de los votantes republicanos hartos de la participación del país en conflictos interminables desparramados a lo largo del planeta.

Pero Trump incumplió su palabra. Bombardeó a Irán y ahora a Venezuela. El sábado, en la foto de la “victoria” que mostró a un Trump exultante tras la captura de Maduro, no estaba Vance. Allí ocupó un lugar preponderante Rubio, al lado del presidente.

Rubio es hoy la figura más poderosa del gabinete.

Por qué Marco Rubio puede ser candidato presidencial

Tras la crisis venezolana, aún sin solución pero con Maduro preso en Nueva York, Rubio quedó en primera fila en la sucesión presidencial.

Es un “candidato” aceptable para la vieja guardia del Partido Republicano que perdió influencia tras la irrupción de Trump. Al “establishment” político de derecha le seduce no solo su perfil duro, sino también su enorme influencia en el estratégico electorado latino. Además, es hoy el único dirigente con visibilidad pública capaz de romper la continuidad del movimiento MAGA en un escenario post-Trump.

El presidente está imposibilitado de buscar un tercer mandato, más allá de su declarada ambición de romper esa barrera constitucional en la justicia. En ese marco, la vieja dirigencia republicana quiere volver a tomar las riendas del partido.

Pero también es un postulante potable para Trump. “El mandatario quiere un retiro honroso. Busca dejar reformas económicas y en geopolítica y cubrirse para evitar un regreso de los demócratas al poder. La respuesta es Marco Rubio”, dijo Fajardo. ¿El motivo? Vance podría no contar con el respaldo de la vieja guardia. “El establishment conspiraría contra la continuidad del MAGA”, dijo el analista.

El secretario de Estado Marco Rubio (Foto: REUTERS/Kevin Mohatt)

Sería entonces un “win-win” (ganar-ganar). El Partido retomaría el control del poder y Trump se aseguraría una salida elegante y sin daños a su legado, evitando el regreso de los demócratas al gobierno, un escenario que, a su juicio, destruiría toda su obra. En síntesis, sería una especie de transición: Trump saldría de la foto y con él se iría el MAGA.

“Rubio se ha constituido en un candidato bisagra entre lo que el Partido está dispuesto a aceptar y lo que Trump está dispuesto a dar”, resumió Fajardo.

A su favor, el secretario de Estado tiene su origen latino, como descendiente de exiliados cubanos. “Es una entidad bicéfala. Se desenvuelve en cualquiera de los dos ámbitos. Tiene influencia directa en un universo de 36 millones de hispanos. Es un enorme nicho que ha definido la presidencia de Trump”, dijo Fajardo, más allá de que el electorado latino ha estado históricamente más inclinado a los demócratas.

Fuente: TN