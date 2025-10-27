Con el 99% de las mesas escrutadas, los números oficiales de la Dirección Nacional Electoral confirmaron una tendencia que ya se palpaba desde temprano: General Pueyrredon volvió a teñirse de violeta.

Ads

Puede interesarte



La Libertad Avanza se impuso con autoridad y amplió su diferencia a más de 18 puntos sobre Fuerza Patria, consolidando una vez más al distrito como bastión del voto libertario-amarillo.

En la pulseada por los circuitos electorales, la alianza encabezada por Diego Santilli arrasó en 23 de los 29 disponibles. Entre ellos se destacan los sectores más poblados de la ciudad —como los circuitos 366, 366 A y 367—, los mismos que históricamente respaldaron al intendente Guillermo Montenegro.

Ads

Del otro lado, la lista de Fuerza Patria, con Tainana al frente, apenas logró sostener seis circuitos, sin lograr quebrar el avance libertario.

Resultados por circuito:

Ads

La Libertad Avanza (23):

364, 364 A, 364 B, 364 C, 364 D, 365, 365 A, 365 C, 365 D, 365 E, 365 F, 366, 366 A, 367, 368 A, 368 B, 368 C, 369, 370, 370 A, 370 C, 370 D, 370 G.

Fuerza Patria (6):

364 E, 365 B, 368, 370 B, 370 E, 370 F.