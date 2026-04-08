El despacho obtuvo 37 de las 66 firmas en el plenario de comisiones, lo que habilitó su tratamiento en el recinto. Acompañaron la iniciativa legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, mientras que Unión por la Patria y otros espacios presentaron dictámenes de rechazo.

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La discusión en comisiones estuvo marcada por cruces entre oficialismo y oposición en torno al alcance de la normativa y su impacto sobre la actividad minera y la protección ambiental. Desde sectores críticos cuestionaron el proceso de debate y la participación de actores vinculados a provincias con intereses mineros, lo que profundizó la controversia.

En paralelo, organizaciones sociales y políticas convocaron a una movilización frente al Congreso para este miércoles por la tarde, en rechazo a la reforma. La consigna principal apunta a evitar lo que consideran una flexibilización de los controles ambientales y una amenaza a las reservas de agua del país.

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Desde el oficialismo, defendieron la iniciativa al sostener que busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo productivo. Funcionarios y gobernadores remarcaron la importancia de la minería para la generación de empleo y actividad económica, y negaron que el proyecto implique una desprotección de los glaciares.

La Ley de Glaciares vigente, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la preservación de estos ecosistemas estratégicos como reservas de agua dulce y prohíbe actividades que puedan afectarlos, como la explotación minera en zonas protegidas.

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La sesión de este miércoles será decisiva, en un escenario atravesado por la disputa entre desarrollo económico, federalismo y protección ambiental.