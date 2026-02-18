El oficialismo convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para mañana a las 14:00 con el fin de debatir el proyecto de reforma laboral, luego de anunciar la eliminación del artículo 44 referido a las licencias por enfermedad y accidentes, en el marco de las sesiones extraordinarias.

La convocatoria fue impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, que busca otorgar tiempo suficiente al Senado para ratificar o revertir las modificaciones antes del cierre del período extraordinario. El objetivo político es que el presidente Javier Milei pueda incluir la reforma laboral en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, previsto para el 1 de marzo.

Durante el plenario de comisiones, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, confirmó que se retirará el artículo 44 del proyecto, que reducía el pago de licencias por enfermedad del 100% al 75% o 50% del salario de convenio y acortaba su duración de 12 a 6 meses, según el tipo de patología. No obstante, adelantó que no habrá cambios en el Fondo de Asistencia Laboral.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, enfrenta crecientes cuestionamientos de distintos bloques opositores, que evalúan impulsar nuevas modificaciones al texto antes de su tratamiento en el recinto. Aunque no existe una postura unificada, varios sectores coincidieron en objetar artículos vinculados a derechos laborales.

Desde la CGT cuestionaron la iniciativa del Gobierno y advirtieron sobre el avance del oficialismo en materia laboral. “Están atrevidos y muy agrandados”, señalaron desde la central obrera al referirse al contenido del proyecto y a la decisión de llevarlo rápidamente a votación.

En las próximas horas, la oposición buscará coordinar una estrategia común para introducir cambios adicionales en el articulado que el oficialismo pretende aprobar en la sesión convocada para este jueves.

Fuente: con información de Infobae