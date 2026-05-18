La Cámara de Diputados debatirá esta semana un proyecto impulsado por el oficialismo para reformular el régimen de subsidios de Zonas Frías, con el objetivo de focalizar la asistencia en sectores de menores ingresos y reducir el alcance actual del esquema.

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La iniciativa propone que los beneficios queden reservados exclusivamente para usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Entre ellos figuran hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y familias con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad.

Además, el proyecto redefine el mapa de las zonas alcanzadas por el subsidio y limita la cobertura a regiones históricamente incluidas en el esquema, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. De avanzar la reforma, varios departamentos incorporados en la ampliación de 2021 dejarían de recibir el beneficio generalizado.

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Desde el Gobierno sostienen que el sistema actual presenta distorsiones y que el subsidio terminó alcanzando también a sectores con alto poder adquisitivo. Según explicó la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, el objetivo es “destinar los recursos exclusivamente a quienes realmente lo necesitan”.

La ampliación del régimen realizada en 2021 había elevado el número de beneficiarios de 950 mil a cerca de 4 millones de hogares conectados a la red de gas. El oficialismo considera que ese esquema se volvió difícil de sostener financieramente con el actual fondo de subsidios energéticos.

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