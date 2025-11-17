El Presidente encabeza las preferencias en Vicente López y San Isidro; Cristina Kirchner domina en Avellaneda y zona sur; y Axel Kicillof muestra un respaldo parejo en distritos peronistas. El estudio revela las zonas donde cada figura política tiene sus mejores y peores desempeños.

Ads

El nuevo ranking de imagen positiva de CB Consultora para noviembre de 2025 trazó un mapa claro del clima político en el Gran Buenos Aires (GBA). Javier Milei se impuso en los municipios del corredor norte, con Vicente López, San Isidro y San Fernando entre sus distritos más favorables. En cambio, sus peores números aparecen en La Matanza, José C. Paz y Moreno, donde la valoración negativa supera ampliamente a la positiva.

Puede interesarte

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner mantiene un núcleo de adhesión sólido en el sur del conurbano. Encabeza el ranking en Avellaneda, Malvinas Argentinas, Florencio Varela y Almirante Brown, mientras que sus registros más bajos se dan en los municipios históricamente más proclives a la oposición: Vicente López, San Isidro y Tigre.

Ads

El gobernador Axel Kicillof también presenta un rendimiento concentrado en distritos de voto peronista. Los municipios donde mejor mide son Avellaneda, Almirante Brown y Berazategui, mientras que su imagen cae en San Isidro, Vicente López y Pilar, donde aparece más distante del electorado local.

Puede interesarte

La comparación entre los tres dirigentes muestra un escenario polarizado: Milei domina ampliamente en la zona norte y algunos municipios del oeste; Cristina Kirchner mantiene fuerte arraigo en la tercera sección electoral; y Kicillof se posiciona en un punto intermedio, con un respaldo significativo pero menos uniforme.

Ads

Los datos también reflejan un movimiento clave hacia el año electoral: los intendentes del GBA continúan siendo actores determinantes en la construcción territorial. La variación entre municipios marca que la imagen nacional se expresa con matices locales y que el mapa político bonaerense sigue siendo un tablero complejamente dividido.