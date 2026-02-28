El nuevo look de Jim Carrey en los Premios César desata especulaciones en redes
La aparición del actor en la ceremonia generó un fuerte revuelo en internet. Mientras recibía un reconocimiento por su trayectoria, su aspecto físico llamó la atención de los usuarios, que rápidamente comenzaron a debatir y lanzar todo tipo de teorías.
La reciente aparición pública de Jim Carrey en la 51ª ceremonia de los Premios César en París no pasó desapercibida. Aunque el motivo principal del evento era rendir homenaje a su extensa trayectoria con un César Honorífico, muchos seguidores en internet se enfocaron en cómo lucía el rostro del actor, que a sus 64 años mostró una imagen distinta a la habitual.
Carrey, invitado a la gala celebrada en el histórico teatro L’Olympia, recibió el galardón y dio un discurso en francés, en el que bromeó sobre su dominio del idioma y recordó sus raíces familiares. Su intervención fue ovacionada por el público, y también hubo momentos emotivos en los que dedicó palabras a su padre fallecido y a sus colaboradores.
Sin embargo, cuando circularon las primeras fotos y videos del evento, las reacciones en plataformas como X, Reddit y TikTok se centraron rápidamente en su apariencia física. Algunos usuarios afirmaron que el actor se veía “irreconocible” en comparación con imágenes de años anteriores.
Las especulaciones se multiplicaron: desde comentarios sugiriendo que pudo haberse sometido a procedimientos estéticos hasta teorías conspirativas más extremas que afirmaban que no era él, sino un doble o incluso un “clon”.
Pese al revuelo online, no hay evidencia que respalde estas hipótesis. Varios fans defendieron al intérprete, destacando que los cambios en el rostro pueden deberse a factores como el envejecimiento natural, el estilo personal o la forma en que se presentó en la ceremonia.
