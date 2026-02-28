La reciente aparición pública de Jim Carrey en la 51ª ceremonia de los Premios César en París no pasó desapercibida. Aunque el motivo principal del evento era rendir homenaje a su extensa trayectoria con un César Honorífico, muchos seguidores en internet se enfocaron en cómo lucía el rostro del actor, que a sus 64 años mostró una imagen distinta a la habitual.

Carrey, invitado a la gala celebrada en el histórico teatro L’Olympia, recibió el galardón y dio un discurso en francés, en el que bromeó sobre su dominio del idioma y recordó sus raíces familiares. Su intervención fue ovacionada por el público, y también hubo momentos emotivos en los que dedicó palabras a su padre fallecido y a sus colaboradores.

Sin embargo, cuando circularon las primeras fotos y videos del evento, las reacciones en plataformas como X, Reddit y TikTok se centraron rápidamente en su apariencia física. Algunos usuarios afirmaron que el actor se veía “irreconocible” en comparación con imágenes de años anteriores.

Las especulaciones se multiplicaron: desde comentarios sugiriendo que pudo haberse sometido a procedimientos estéticos hasta teorías conspirativas más extremas que afirmaban que no era él, sino un doble o incluso un “clon”.

Pese al revuelo online, no hay evidencia que respalde estas hipótesis. Varios fans defendieron al intérprete, destacando que los cambios en el rostro pueden deberse a factores como el envejecimiento natural, el estilo personal o la forma en que se presentó en la ceremonia.



