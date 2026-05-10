El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico que incorpora tecnología de última generación, incluyendo un chip sin contacto y nuevos mecanismos de seguridad destinados a reducir fraudes y agilizar controles migratorios y administrativos.

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La nueva versión del DNI será emitida progresivamente por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y convivirá con los formatos actuales, que continuarán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento indicada en cada ejemplar.

Según se informó, deberán tramitar el nuevo documento quienes realicen actualizaciones obligatorias por edad, personas con DNI vencido, ciudadanos que necesiten modificar datos personales o domicilio y quienes hayan sufrido robo, pérdida o deterioro del carnet actual. También se emitirá en nuevos ejemplares solicitados por reposición.

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El nuevo DNI está fabricado en policarbonato y cuenta con tecnología biométrica y un chip electrónico similar al utilizado en pasaportes modernos. Además, incorpora elementos visuales y digitales orientados a reforzar la autenticidad del documento y evitar falsificaciones.

Para realizar el trámite, los ciudadanos deberán solicitar turno a través de la aplicación Mi Argentina o en los canales habilitados por RENAPER y presentarse luego en el registro correspondiente para completar la toma de datos biométricos.

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