En un hecho insólito, el Gobierno nacional designó hoy, mediante el Decreto 641/2025 publicado en el Boletín Oficial, al abogado Nicolás Dapena Fernández como nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Sin embargo, horas después de la oficialización, el funcionario presentó su renuncia al cargo, exponiendo falencias en la gestión gubernamental.

Dapena Fernández justificó su decisión de no asumir el puesto por “problemas de incompatibilidad en materia de consultoría”.

En un breve comunicado, expresó: “Desafortunadamente, debido a cuestiones de incompatibilidad en materia de consultoría, actualmente no puedo asumir el cargo de director ejecutivo de la ANSV”. Esta situación generó malestar en la Casa Rosada ya que, según fuentes consultadas, la incompatibilidad debió ser verificada previamente para evitar el inconveniente público.

El decreto, que establecía la designación con carácter retroactivo al 3 de septiembre, posicionaba a Dapena Fernández al frente de un organismo clave dependiente de la Secretaría de Transporte. No obstante, la rápida renuncia del funcionario dejó en evidencia desprolijidades administrativas, sumándose a la crisis política que atraviesa el Gobierno tras la reciente derrota electoral.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

