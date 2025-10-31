El gobierno municipal de Guillermo Montenegro presentó este viernes un pedido formal al Concejo Deliberante para postergar hasta finales de noviembre la presentación del Presupuesto 2026 y de las ordenanzas Fiscal e Impositiva, cuyo plazo original vencía este 31 de octubre.

La solicitud, está refrendada mediante un decreto y permitirá trasladar el debate presupuestario a la nueva composición del Concejo, que asumirá el 10 de diciembre.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por El Marplatense consideraron que la prórroga “es una decisión lógica”, ya que tanto la Provincia de Buenos Aires como el Gobierno nacional aún no presentaron sus respectivos presupuestos para el año próximo. “Sin esos parámetros es imposible proyectar con precisión los recursos que llegarán al municipio, especialmente en materia de coparticipación y fondos asignados”, señalaron.

Actualmente, el Ejecutivo se encuentra bajo la conducción interina de Agustín Neme, debido a la licencia temporal de Montenegro. Según indicaron, la falta de lineamientos económicos provinciales y nacionales dificulta la elaboración de un plan financiero local con bases sólidas.

La Ley Orgánica de las Municipalidades establece el 31 de octubre como fecha límite para la elevación del Presupuesto anual, aunque también habilita al Concejo Deliberante a otorgar prórrogas cuando el intendente justifica la necesidad. Una situación similar se registró el año pasado, cuando el proyecto recién fue ingresado a mediados de diciembre.

De esta forma, todo indica que será el Concejo renovado el que finalmente trate el Presupuesto de la Administración Central, los entes descentralizados y Obras Sanitarias Sociedad de Estado (Osse), junto a las ordenanzas Fiscal e Impositiva, en un escenario político que estrenará nueva correlación de fuerzas dentro del cuerpo deliberativo.