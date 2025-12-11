El Ministerio de Economía logró sumar aire financiero hacia fin de año: entre la colocación del nuevo Bonar 2029 en dólares y el ingreso previsto por la privatización de cuatro represas hidroeléctricas en la Patagonia, ya reunió cerca del 40% de los vencimientos de deuda que deberá afrontar en enero, que superan los US$4200 millones.

La emisión del Bonar aportó US$1000 millones al Tesoro y se convirtió en la principal fuente de divisas frescas, en un contexto en el que la cartera que conduce Luis Caputo prácticamente no compró dólares en el mercado oficial. A eso se sumarán, antes del 19 de diciembre, otros US$700 millones provenientes de la concesión de las centrales energéticas.

El movimiento busca garantizar que el Gobierno cuente con las divisas necesarias para los pagos de capital e intereses que operan en el primer mes de 2026. Al 4 de diciembre, el Tesoro tenía apenas US$97 millones depositados en el Banco Central, por lo que la estrategia inicial de Caputo pasó por los mercados financieros y las privatizaciones.

En paralelo, Economía evalúa nuevas fuentes de financiamiento externo. El ministro confirmó que hay bancos internacionales dispuestos a prestar hasta US$7000 millones, aunque el monto final dependerá del resultado de la colocación del Bonar y del margen que requiera el Tesoro para cubrir obligaciones inmediatas.

Otro frente es la compra de divisas en el mercado cambiario, aunque Caputo advirtió que la baja profundidad del mercado oficial podría generar un salto “artificial” en el tipo de cambio si el Estado interviene con montos altos. Operadores señalan incluso ventas puntuales del Tesoro para mantener al dólar lejos del techo de las bandas cambiarias.

Para enero y febrero podrían aparecer refuerzos adicionales: unos US$1000 millones del FMI si se aprueba la revisión fiscal de diciembre y alrededor de US$300 millones derivados de las privatizaciones de Transener e Intercargo. Quedarán para más adelante los procesos sobre Aysa, Belgrano Cargas y la Hidrovía.

