A los 71 años, el autor de Tango satánico y Melancolía de la resistencia se consolida como una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea.

El escritor húngaro László Krasznahorkai fue galardonado este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2025, según anunció la Academia Sueca, que destacó su “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Considerado uno de los grandes autores europeos de las últimas décadas, Krasznahorkai irrumpió en la escena literaria en 1985 con Tango satánico, su novela debut, ambientada en una granja colectiva en decadencia. La obra, que anticipaba la caída del comunismo en Hungría, fue llevada al cine por Béla Tarr en 1994 y marcó el inicio de un estilo único: prosa densa, frases extensas y una narrativa hipnótica que el traductor George Szirtes definió como “un flujo de lava lento”.

El Comité Nobel lo describió como “un gran escritor épico en la tradición centroeuropea”, heredero de Franz Kafka y Thomas Bernhard, y recordó que la crítica estadounidense Susan Sontag lo definió como “el maestro del apocalipsis” tras leer Melancolía de la resistencia (1989).

Su obra más conocida, Guerra y guerra (1999), sigue a un archivista que viaja desde Budapest a Nueva York en una odisea existencial. Luego llegarían títulos como El barón Wenckheim vuelve a casa (2016) y Herscht 07769 (2021), donde combina la violencia del presente con la búsqueda de la belleza a través de la música de Bach.

Más allá de su mirada apocalíptica, Krasznahorkai exploró también la espiritualidad oriental en novelas como Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río (2005) y Y Seiobo descendió a la Tierra (2008), relatos que entrelazan filosofía, arte y contemplación, inspirados en sus viajes por Japón y China.

El premio, dotado con 11 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), será entregado el 10 de diciembre en Estocolmo, durante la ceremonia en honor a Alfred Nobel. Con este reconocimiento, Krasznahorkai se suma a una lista reciente que incluye a Han Kang (2024), Jon Fosse (2023) y Annie Ernaux (2022).

Fuente: Infobae