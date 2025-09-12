El próximo sábado 13 de septiembre se llevará a cabo la segunda edición de la Posta Americana Solidaria bajo el lema “Nadar para Ayudar”, una iniciativa organizada por el EMDER que combinará deporte, solidaridad y música en el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla”.

La propuesta invita a cada participante y al público que se acerque a colaborar con un alimento no perecedero destinado a comedores infantiles de la ciudad. En esta oportunidad, las donaciones serán destinadas a El Indiecito, Juanito Bosco, Renacer, La Casita de Aeroparque y la Asociación Civil Acción Comunitaria, con el objetivo de alcanzar los mil kilos de alimentos para cada institución.

Desde las 10 comenzará la primera parte del evento con 10 equipos de 10 integrantes cada uno, que nadarán durante 30 minutos en la pileta de saltos ornamentales bajo el formato 10x25. Allí competirán representantes de los Polideportivos Barriales, el Programa “Nadar en Familia”, la pileta escuela y nadadores con discapacidad que entrenan en el natatorio.

Luego se realizará el desfile oficial con la participación de destacados atletas marplatenses: Matías Chaillou portará la bandera nacional, mientras que Yamila Zabala, subcampeona mundial Master en 100 metros mariposa en Singapur, y Catalina Acacio, medalla de plata en los Panamericanos Junior Asunción 2025, escoltarán el acto llevando la bandera bonaerense. Además, habrá un show musical a cargo de la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata y la Banda de Música del ADA 601 Escuela del Ejército.

A partir de las 11, se dará inicio a la Posta Americana Solidaria con la participación de 55 equipos de 16 nadadores cada uno, alcanzando un total de 880 deportistas que animarán la jornada en la pileta olímpica bajo la modalidad 16x50.

