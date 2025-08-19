El Campeonato Argentino de Salvamento Acuático se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla de Mar del Plata, donde más de 300 guardavidas compitieron en la cuarta fecha del torneo más importante de esta disciplina en el país.

Organizado por la Federación Argentina de Salvamento Acuático y auspiciado por el Sindicato de Guardavidas y Afines de Mar del Plata, el evento coronó al equipo SADAL de Lanús como campeón, seguido por el equipo local MDQ Life Saving Club en segundo lugar.

La competencia se desarrolló durante dos jornadas intensas. El viernes, con un cronograma de 12 horas, los participantes disputaron pruebas exigentes como arrastre de 50 y 100 metros, remolque, obstáculos y lanzamiento de soga. Estas actividades pusieron a prueba la destreza y resistencia de los guardavidas, destacando el alto nivel técnico de los competidores.

El sábado se llevó a cabo la segunda jornada, que culminó con la entrega de resultados por equipos. SADAL de Lanús se alzó con el primer puesto, mientras que MDQ Life Saving Club de Mar del Plata obtuvo el segundo lugar. El podio lo completó el equipo YMCA de Rosario. En la categoría infantojuvenil, el equipo marplatense Ocean Norte United Surf Life Saving Club se destacó al conquistar el primer lugar.

El Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, escenario principal del evento, fue destacado por la organización como “una sede ideal para este tipo de competencias”. Según manifestaron extraoficialmente, se planea utilizar esta misma instalación para el selectivo de octubre de 2026, preparatorio para el Mundial de la especialidad.

