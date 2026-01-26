El Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia invita a participar de una jornada educativa y científica pensada para descubrir el patrimonio paleontológico de la región, considerado uno de los más relevantes de Sudamérica. La propuesta se desarrollará este viernes a las 10 en la Playa de la Virgen, en San Eduardo del Mar, y es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

La actividad comenzará con una charla introductoria a cargo del equipo de Paleontología del museo, donde se abordarán las principales características del registro fósil de las barrancas. Luego, los participantes realizarán una recorrida práctica por la playa, con el objetivo de aprender a reconocer fósiles y conocer cómo es el trabajo científico para su recuperación y preservación.

Desde la organización destacaron que la propuesta está pensada para todo público y tendrá una duración aproximada de dos horas. Además, contará con el acompañamiento de personal de Defensa Civil para garantizar la seguridad durante el recorrido por el sector costero.

Se recomienda a quienes asistan llevar agua, gorro, protector solar y cámara de fotos, y tener en cuenta que, al tratarse de un espacio natural con posibles dificultades de acceso, cada participante es responsable de su propia seguridad y la de sus acompañantes.

En caso de condiciones climáticas adversas, la salida será suspendida. La iniciativa forma parte de las acciones del Museo Scaglia para acercar la ciencia a la comunidad y poner en valor un patrimonio natural que distingue a Mar del Plata a nivel nacional e internacional.

