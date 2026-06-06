El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó la programación de junio del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, una agenda que incluirá actividades vinculadas a la divulgación científica, la conservación ambiental y el conocimiento del patrimonio natural de la región.

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Ubicado en avenida Libertad 3099, en Plaza España, el museo continúa desarrollando acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural, la investigación, la educación y la comunicación pública de la ciencia regional. Además, el edificio cuenta con condiciones de accesibilidad, con ingreso, circulaciones internas y sanitarios adaptados.

En el marco del Día Mundial del Océano, se llevará adelante una programación especial entre el hoy y el próximo viernes 12. Durante esos días podrá verse la proyección audiovisual "El océano, uno solo". Asimismo, el 8 de junio a las 10 se realizará la actividad "Áreas marinas protegidas, santuario de vida", organizada por el área de Ecología de Ambientes Acuáticos, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET) y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

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El Museo Scaglia abrirá sus puertas los lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 16, mientras que los sábados y domingos funcionará de 15 a 20. Los martes permanecerá cerrado y el último ingreso se permitirá hasta media hora antes del cierre.

Por los feriados nacionales de junio, el cronograma tendrá modificaciones. El lunes 15 de junio el establecimiento permanecerá cerrado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. En tanto, el sábado 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera en homenaje al General Manuel Belgrano, abrirá normalmente de 15 a 20.

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Las entradas tienen un valor general de $4.200. Los residentes del Partido de General Pueyrredon, estudiantes y jubilados abonarán $3.100, mientras que los menores de 4 años ingresarán sin cargo. Además, todos los miércoles el acceso será gratuito para el público en general.

Para consultas o mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 495-3161, escribir al correo [email protected] o seguir las novedades a través de la cuenta oficial de Instagram @museolorenzoscagliamgp.