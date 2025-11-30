El Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia cumplirá 58 años este 4 de diciembre y lo celebrará con una visita guiada especial y una programación ampliada durante todo el mes, que incluye nuevas exhibiciones, actividades educativas y un cronograma detallado para residentes y turistas.

Ads

Ubicado en Libertad 3099, en Plaza España, el Scaglia ofrecerá el miércoles 3 a las 15 una recorrida centrada en su historia institucional y en las piezas más relevantes de su patrimonio. La propuesta se integra a una agenda que destaca la muestra fotográfica “Mar del Plata Viva” y las exhibiciones permanentes de minerales, megafauna, geología regional y réplicas de dinosaurios patagónicos, además de colecciones de artrópodos, aves, mamíferos y un acuario con especies locales.

Puede interesarte

Durante diciembre, el Museo abrirá lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 16 —con último ingreso a las 15.30—, mientras que sábados y domingos funcionará de 14 a 19, con acceso hasta las 18.30. Los martes permanecerá cerrado, como es habitual. El 8 de diciembre abrirá de 14 a 19, y no habrá actividad los días 24, 25 y 31.

Ads

Las entradas tendrán un valor de $3.700 para el público general, mientras que residentes, estudiantes y jubilados pagarán $2.700. Los menores de 4 años ingresarán sin cargo y, como todos los miércoles, el acceso será gratuito para toda la comunidad.

Para consultas y más información, el Museo habilitó los teléfonos 473-8791 y 495-3161, el correo [email protected] y sus redes sociales oficiales @museolorenzoscagliamgp, donde se actualizarán actividades y novedades durante el mes.

Ads