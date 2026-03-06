El Museo MAR será escenario este domingo de una actividad especial en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. La propuesta comenzará a las 16.30 en el espacio ubicado en avenida Félix U. Camet y López de Gomara.

La iniciativa forma parte de las actividades organizadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires para el 8 de marzo y propone un encuentro abierto con participación del público.

Durante la jornada se presentará la intervención artística “Mujeres conversando”, una performance que invita a las mujeres a compartir reflexiones y experiencias a través del diálogo.

La actividad contará con la participación de la Compañía Quantum. Los textos fueron escritos por Clara Andrade, mientras que la composición sonora está a cargo de Buda Azul, Rita Covelli y Rómulo. La dirección general de la propuesta es de Gimena Torti Romairone.

