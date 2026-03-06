El Museo MAR realizará una actividad especial por el 8M
Este domingo desde las 16.30 se llevará a cabo una propuesta participativa en el espacio cultural ubicado en la zona norte de la ciudad, en el marco del Día Internacional de las Mujeres.
El Museo MAR será escenario este domingo de una actividad especial en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. La propuesta comenzará a las 16.30 en el espacio ubicado en avenida Félix U. Camet y López de Gomara.
La iniciativa forma parte de las actividades organizadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires para el 8 de marzo y propone un encuentro abierto con participación del público.
Durante la jornada se presentará la intervención artística “Mujeres conversando”, una performance que invita a las mujeres a compartir reflexiones y experiencias a través del diálogo.
La actividad contará con la participación de la Compañía Quantum. Los textos fueron escritos por Clara Andrade, mientras que la composición sonora está a cargo de Buda Azul, Rita Covelli y Rómulo. La dirección general de la propuesta es de Gimena Torti Romairone.
