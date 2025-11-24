El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino volverá a abrir sus puertas a uno de los eventos más tradicionales de fin de año: la 40ª Feria Navideña, que se desarrollará del 29 de noviembre al 23 de diciembre con entrada libre y gratuita. La propuesta, organizada por la Asociación Amigos del Museo junto al Ente Municipal de Turismo y Cultura, invita a disfrutar de arte, música y propuestas para todas las edades en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Mar del Plata.

La feria funcionará todos los días de 17 a 22 y reunirá a más de 60 artesanos locales, distribuidos en los tres pisos del museo y en la “Casita del Museo”. Quienes se acerquen encontrarán una amplia variedad de objetos navideños, piezas decorativas, cerámica, bijouterie, tejidos y producciones hechas a mano pensadas para regalos y ambientaciones de fin de año.

El clima festivo se completará con la participación de coros en vivo, que ofrecerán presentaciones a lo largo de las jornadas, mientras que en el exterior del museo habrá un espacio de café para disfrutar del paseo con mayor comodidad.

Además, los más chicos podrán participar del clásico concurso “Pintemos la Navidad”, abierto a niñas y niños de 3 a 12 años, que podrán presentar sus dibujos alusivos a la fecha y competir por premios.

La feria no solo celebra la llegada de las fiestas, sino también el trabajo sostenido de la Asociación Amigos del Museo, que cumple 45 años acompañando la conservación y puesta en valor del edificio, junto al área de Preservación del Patrimonio.

Con su combinación de arte, tradición y espíritu navideño, la Feria del Castagnino se consolida una vez más como una cita infaltable para vecinos y turistas que buscan un paseo cálido y con identidad marplatense en la previa de las fiestas.